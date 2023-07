EXCLUSIEF. Dit is het recordbedrag dat naar de vliegtuigreizen van koning Filip vloeit

Royalty 10 jaar koning Filip. Vruchten­sap­je blijkt inschat­tings­fout: de vorst maakt in tijden van terreur een eerste uitschui­ver

Koning Filip heeft twee jaar en vier maanden hard gewerkt om de twijfels over hem weg te nemen. Hij kan het blijkbaar wél. En dan, half november 2015, worden de aanslagen in Parijs gepleegd en maakt hij een stevige inschattingsfout. Zijn zorgvuldig opgebouwd imago dreigt hij eigenhandig aan diggelen te slaan. Filip plooit zich steeds meer terug op zijn gezin, zeker wanneer hij de problemen met zijn familie niet onder controle. Het defilé in 2016 is een triest dieptepunt.