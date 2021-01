Exact één jaar verder: prins Harry en Meghan zonder het Britse koningshuis

RoyaltyHet is vrijdag precies één jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door nieuws van prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38): de twee besloten hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen en stapten uit de koninklijke spotlights. In de tussentijd verhuisde het koppel naar Canada en de Verenigde Staten, deed corona haar intrede en kreeg Meghan een miskraam.

De hertog en hertogin van Sussex, titels die ze nog steeds mogen gebruiken, waren van plan hun tijd te verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Harry en Meghan wilden dat hun in mei 2019 geboren zoon Archie wel de tradities van de koninklijke familie mee zou krijgen, maar dat het gezin daarnaast ook meer privacy en de ruimte krijgt om zich te focussen op nieuwe liefdadigheidsinitiatieven.

Ondanks hun vertrek bleef koningin en oma Elizabeth het paar wel steunen. “Mijn familie en ik steunen de wens van Harry en Meghan volledig om een nieuw leven te creëren als jonge familie”, aldus de koningin. “Hoewel we liever hadden gezien dat ze volledig lid waren gebleven van het koningshuis, respecteren we hun wens om een meer onafhankelijk leven te leiden. Ze blijven gewaardeerde leden van onze familie.” Het stel zou naar verluidt de ‘Megxit’-deal die ze eerder dit jaar sloten, waardoor ze meer vrijheid kregen, willen verlengen.

Amerika

Het vertrek uit het koninklijk huis was een flinke hoofdbreker voor de familie. Meghan en Harry namen namelijk regelmatig koninklijke taken op zich, zoals het openen van gebouwen en evenementen, vrijwilligerswerk namens de familie en het leggen van kransen. De taken werden overgenomen door onder anderen prins Charles, Camilla, prins William en zijn vrouw Catherine.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle. © European Press Agency (EPA)

Engeland bleek al snel niet de juiste plek voor het paar, dus vertrokken Meghan en Harry naar Canada. Ook daar bleven ze niet lang. Omdat de Canadese premier Justin Trudeau de grens tussen Canada en de Verenigde Staten dicht zou gooien vanwege het coronavirus, besloten Harry en Meghan op het laatste moment hun villa op Vancouver Island te verlaten en richting Californië te gaan. Ook omdat ze zo dichter bij Meghan’s moeder Doria Ragland wonen. Later verhuisden ze naar het Californische Santa Barbara.

Het afgelopen jaar van Harry en Meghan werd beschreven in het boek Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal, dat een internationale bestseller werd. Daarin staat onder andere beschreven dat Harry zich volgens zijn broer prins William haastte om met Meghan te trouwen omdat hij verblind was door “lust”.

BEKIJK OOK: Het koninklijke sprookje van Harry en Meghan

Netflix

Meghan ging terug naar haar filmroots toen zij en de prins hun handen ineensloegen met Netflix. De hertog en hertogin van Sussex gaan de komende jaren meerdere projecten voor de streamingdienst ontwikkelen, meldden Amerikaanse media in september. Harry en Meghan gaan documentaires, films, televisieseries en series voor kinderen maken. Het koppel put daarvoor uit eigen ervaring. “Onze levens, zowel onafhankelijk van elkaar en als koppel, hebben ons in staat gesteld de kracht van de menselijke geest te begrijpen: van moed, veerkracht en de behoefte aan verbinding”, lieten ze weten in een verklaring.

Meghan sloot het jaar af met verdrietig nieuws. In een opinieartikel in The New York Times schreef ze over haar miskraam in de zomer. “Het was op een ochtend in juli die net zo normaal begon als elke andere dag”, schreef. Meghan. Na het ontbijten en de honden voeren verschoonde ze haar zoontje Archie toen ze opeens een “scherpe kramp” voelde. “Ik viel op de grond met hem in mijn armen. Ik neuriede een slaapliedje om ons allebei kalm te houden. Het vrolijke deuntje stond in schril contrast met mijn gevoel dat er iets niet klopte. Ik wist, terwijl ik mijn eerstgeboren kind vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”

LEES OOK: