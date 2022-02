Ex-vriendin van prins Andrew beweert dat foto met Virginia Giuffre nep is

RoyaltyLady Victoria Hervey, de ex-vriendin van de Britse prins Andrew, deelde een opvallende foto op Instagram. Ze lijkt te insinueren dat de bekende foto van Andrew en Virginia Giuffre bewerkt is. De foto is het belangrijkste stukje bewijsmateriaal in de rechtszaak tegen de prins. Opmerkelijk, gezien ze zich in een recente documentaire nog negatief uitsprak over Jeffrey Epstein en al zijn handlangers.

Victoria deelde een zeer dubieuze foto van Virginia Giuffre, die los van Andrew te zien is. Het beeld is duidelijk zwaar bewerkt. “Heeft iemand deze foto al eens eerder gezien?”, schrijft ze boven het kiekje. Daarna postte ze de alom bekende foto waarop Andrew samen met Virginia en Ghislaine Maxwell te zien is in het huis van Jeffrey Epstein. “Geloof je nog altijd dat deze foto echt is? Wat als ik je vertelde dat een slachtoffer van Epstein mij heeft gezegd dat het hier om een Ierse bodydouble gaat, die er achteraf op is geplakt?” Ze lijkt er dus op aan te sturen dat die foto nep is, maar haar poging kan niemand overtuigen. “Eén van deze foto’s is duidelijk bewerkt, ja”, schrijven haar volgers op sociale media. Maar het is niet die waarop Andrew te zien is.

Volledig scherm De foto van Virginia die Victoria postte. © Instagram

Eerder al zei Andrew zelf in een interview met BBC dat de foto nep was. “Je kan niet zien of het een bewerkte foto is, want het beeld dat men gebruikt is een foto van een foto. De hand op Virginia’s middel heeft ook een andere kleur dan de rest van mijn huid”, probeerde hij zichzelf te verdedigen. “Niemand kan bewijzen dat dit echt is.” Politie-experts lieten intussen al weten dat ze de echtheid van de foto wel degelijk wetenschappelijk konden vaststellen. Volgens hen gaat het met zekerheid over een authentieke foto.

Het is opvallend dat lady Victoria Hervey haar ex verdedigt. In een recente documentaire had ze het namelijk nog over Jeffrey Epstein en diens rechterhand, Ghislaine Maxwell. Daar liet ze vallen dat er “nog meer mensen gestraft moesten worden” en dat ze hoopte dat “Ghislaine nog meer namen zou noemen”. Men vermoedde dat ze daarmee op Andrew doelde.

Volledig scherm De bekende foto van Andrew en Virginia. © Instagram

Virginia Giuffre klaagt Andrew aan voor verkrachting van een minderjarige. Hij zou tot drie keer toe seks met haar hebben gehad toen ze nog minderjarig was. De prins ontkent dat met klem. De rechter in New York weigerde echter om de rechtszaak te verwerpen, en Andrew moet binnenkort voorkomen. Hij zal twee dagen lang onder eed ondervraagd worden. Hij riskeert een monsterboete en, wanneer hij schuldig wordt bevonden, is het waarschijnlijk dat hij ook zijn hertogdom over York zal verliezen. Eerder nam de Queen hem al zijn patronages en militaire titels af.

