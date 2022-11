Ex-vriend van prinses Stéphanie van Monaco dood teruggevonden

RoyaltyMario Oliver (71), de ex-vriend van prinses Stéphanie van Monaco (57), is dood teruggevonden in een villa in de Dominicaanse Republiek. Volgens de Amerikaanse website ‘Deadline’ werd de man gewurgd door enkele inbrekers.

Volgens lokale media is Oliver overleden na een trauma aan het hoofd. Daarnaast was aan zijn nek duidelijk te zien dat hij werd gewurgd. De inbrekers in kwestie gingen op hun beurt met een aanzienlijke buit aan de haal. Zo slaagden ze erin om de kluis los te wrikken en enkele dure horloges van het merk Rolex mee te nemen.

De Franse ondernemer maakte zijn debuut in de showbizzwereld als model. Al snel werd hij een vaste klant in verschillende Parijse nachtclubs waar hij afwisselend als portier of dj werkte. In 1981 verhuisde Oliver vervolgens naar Los Angeles. Niet veel later leerde hij prinses Stéphanie (toen 22) kennen. De twee werden al snel een koppel. “Ik zag hem en ik het voelde het gebeuren.” Na een jaar liep hun romance echter op de klippen. De prinses zelf vond opnieuw de liefde bij haar bodyguard Daniel Ducruet en dat tot groot ongenoegen van haar vader.

Kort lontje

Oliver heeft een redelijk turbulent liefdesleven achter de rug. De Franse ondernemer zag in totaal twee huwelijk op de klippen lopen. In 1982 werd hij zelfs aangeklaagd voor de vermeende verkrachting van een 19-jarig meisje. Zelf heeft de ex-vriend van prinses Stephanie de feiten altijd ontkend. Daarnaast was het ook geen geheim dat Mario Oliver een kort lontje had. Tijdens zijn relatie met prinses Stéphanie gaf hij aan zijn bodyguard de opdracht om de camera van een fotograaf kapot te slaan nadat deze laatste een foto van hen wilde nemen.

Het feit dat Mario Oliver op zo’n brutale manier om het leven gekomen is, raakt veel mensen. In een interview met ‘The Daily Beast’ zei zijn zakenpartner Jim Colachis het volgende: “Mario was gek op de schijnwerpers. Hij was een prachtig persoon.”

