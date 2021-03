Ex-privé-secretaris van prinses Diana spreekt zich uit over het interview van Harry en Meghan

RoyaltyPatrick Jephson, de voormalige perssecretaris van de overleden prinses Diana, heeft zich uitgesproken over het nakende Oprah-interview van Meghan Markle (39) en prins Harry (36). In een interview met CNN vertelde hij namelijk wat meer over de gelijkenissen die hij ziet tussen de situatie van het koppel en die van prinses Diana.

In een teaser van het Oprah-interview konden we al zien hoe prins Harry hun situatie vergeleek met die van zijn overleden moeder. “Mijn grootste angst was dat de geschiedenis zich zou herhalen. Ik ben heel erg opgelucht om hier samen met mijn vrouw te zitten en met jou te spreken. Ik kan me niet voorstellen hoe dat destijds geweest moet zijn geweest voor mijn moeder, die dit allemaal alleen heeft moeten doorstaan. Wij hebben tenminste elkaar nog, zij was alleen. En voor ons was dit proces al loodzwaar”, klinkt het in de preview.

Britse royaltywatchers waren alvast niet blij met de eerste beelden. Volgens hen wordt de monarchie veel te kwaadaardig afgeschilderd en ook de vergelijking met de overleden prinses Diana vonden ze niet kunnen. Alleen heeft ondertussen nog iemand zich uitgesproken over de gelijkenissen tussen beide situaties. Zo was Patrick Jephson, de voormalige perssecretaris van de overleden prinses Diana, te gast bij CNN.

Gelijkaardige situatie

“Dertig jaar geleden bevonden we ons in een gelijkaardige situatie. Er waren barsten in de koninklijke familie en het begon stilaan te escaleren”, vertelt Jephson over de breuk tussen prinses Diana en prins Charles. “Toen waren er al veel mensen bij de zaak betrokken die ongelukkig waren, iets wat nu niet anders is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens Patrick Jephson mogen we in eerste instantie niet vergeten dat het om problemen binnen een familie gaat. Het mag ondertussen dan wel een groot mediaverhaal geworden zijn, maar we vergeten soms dat er mensen zijn die echt heel moeilijk hebben. Verder geeft hij tijdens zijn gesprek met CNN nog mee dat hij hoopt dat er iemand toch een mogelijke verzoening in zijn of haar achterhoofd heeft.

Zelden een goed idee

In het interview maakte Jephson nog de vergelijking met andere gebeurtenissen uit het verleden. Hij stelt dan ook dat dergelijke grote interviews, zoals dat van Harry en Meghan, niet altijd het gewenste effect bereiken. “Zowel prins Charles, prinses Diana als prins Andrew hebben geprobeerd om hun versie van de feiten te vertellen via televisie, maar dat is bijna altijd slecht uitgedraaid.”

Jephson zelf denkt wel dat het nog goed kan komen tussen het koppel en de Britse koninklijke familie, maar dat is volgens de man een stap die van bovenaf moet komen. Denk bijvoorbeeld maar aan de vader van prins Harry. “Ik hoop dat het een soort interventie van mensen met goede bedoelingen zal worden. Zij kunnen Harry en Meghan helpen om een nieuw leven te beginnen en daarnaast kunnen ze helpen om de wonden van hun vertrek te helen.”

Problemen voorkomen in de toekomst

Daarnaast heeft de ex-privé-secretaris van prinses Diana het nog gehad over het vermoedelijke pestgedrag van Meghan Markle. Volgens Jason Knauf, de communicatiesecretaris van de Sussexes, toen ze nog in het VK woonden, zou Meghan Markle tijdens haar verblijf in Kensington Palace twee personeelsleden belaagd en verdreven hebben. Daarnaast ondermijnde ze nog het vertrouwen van een derde personeelslid. Ook hier zijn er ondertussen twee kampen ontstaan. Zo nemen er heel wat mensen het op voor de hertogin, maar het koninklijk paleis onderzoekt nu de feiten. Er zouden ook zo’n tien ex-medewerkers van het paleis klaar staan om te getuigen tegen Meghan.

Het paleis kan het volgens Jephson inderdaad hard spelen als het moet. “Als je PR-experten in huis haalt, oefenen zij ook gewoon hun job uit. In combinatie met sociale media maak je van een familieruzie iets dat veel groter en schadelijker is. Er moet gekeken worden naar hoe beide partijen de media gebruiken.” Al hoopt de man dat er een onderzoek opgestart zal worden om te kijken hoe het probleem is ontstaan en hoe het in de toekomst vermeden kan worden.

LEES OOK: