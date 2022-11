Ex-minnares doet boekje open over Spaanse oud-koning Juan Carlos: “Hij keerde van z'n reizen terug met zakken vol cash geld”

Royalty Meghan Markle vertoont divastre­ken, maar ziet het zelf niet zo in: “Ik ben niet moeilijk, ik ben duidelijk”

Voormalig maître Michael Cecchi-Azzolina schrijft in zijn memoires -die ‘The Sun’ al kon lezen- over de dag waarop hij de hertogin van Sussex, Meghan Markle (41), over de vloer kreeg. Haar assistente zou erg gepikeerd om een privétafel hebben gevraagd. Meghan zelf? Zij stond erbij en keek ernaar. “Ik wou in lachen uitbarsten", aldus Michael.

26 oktober