Ex-butler van Diana wil voor zijn dood haar geheimen aan William en Harry vertellen: “Het zou hen weer samen kunnen brengen”

Royalty“Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Maar als ik sterf, zullen prins William en Harry haar geheimen nooit weten.” Voormalig butler Paul Burrell (64) koesterde jarenlang een hechte band met prinses Diana, ze noemde hem zelfs haar rots in de branding. Nu de man vecht tegen prostaatkanker, staat hij stil bij haar diepste geheimen die ze hem toevertrouwde. Die wil hij kost wat kost niet mee in zijn graf nemen. “Ik heb vele uren met Diana doorgebracht, zowel in haar gelukkigste als in haar donkerste tijden.”

“Ik vind dat ze het moeten weten”, vertelde Burrell exclusief aan ‘The Mirror’. “Mijn ziekte deed me beseffen dat ik de jongens wat dingen wil vertellen voor het te laat is. Ik wil hen vertellen wat ze echt zouden moeten weten.” Dat hij bijna zeker weet dat Diana het zelf zo zou willen, werkt als een enorme drijfveer. “Ik denk dat Diana tegen me zou zeggen: ‘Paul, je moet hier een prioriteit van maken. Je moet naar mijn jongens gaan.’”

Vorige maand maakte Paul bekend dat de diagnose van prostaatkanker bij hem werd vastgesteld. Sindsdien is hij bang dat de tijd dringt om William en Harry de waarheid te vertellen over hun moeder. “Ik heb vele uren met Diana doorgebracht, zowel in haar gelukkigste als in haar donkerste tijden. Ze nam me in vertrouwen en er zijn veel dingen waar ik nog nooit over heb gesproken. Maar nu voel ik dat de tijd rijp is.” Het móeten wel straffe verhalen zijn. “Ik denk dat wat ik te zeggen heb de jongens weer bij elkaar zou kunnen brengen, wat Diana heel graag zou hebben gewild. Ik zal ze alleen de waarheid vertellen, dat is alles. Ik wil er niets voor terug.”

Diana met haar zonen Harry en William.

Verzoening tussen William en Harry

Sinds Harry in 2020 met zijn vrouw Meghan naar de Verenigde Staten trok, blijft er niet meer veel over van een liefdevolle broederband tussen hem en William. Paul zou niets liever willen dan zijn steentje bijdragen aan een verzoening tussen de twee. “Zou het niet geweldig zijn om te zien hoe de jongens hun relatie herstellen. Dat zou het publiek geweldig vinden. Ik zou dat toejuichen. Ik zou graag zien dat William zijn arm om zijn broer slaat, maar ik denk niet dat we dat gaan zien omdat er te veel obstakels in de weg staan.” Nochtans hoopte hij ooit dat Diana’s dood de jongens juist dichter bij elkaar zou brengen. “Haar dood had ze voor altijd aan elkaar moeten lijmen, maar het tegengestelde gebeurde.”

Prins Harry en William

Een van Burrells diepste wensen in dan ook om samen te zitten met de kroonprins. De gaten die hij heeft uit zijn jeugd, zou hij graag samen met hem ophelderen. “Ik wil gewoon de waarheid vertellen. Een deel van de waarheid kan moeilijk zijn, maar als hij het niet weet, wordt hij niet eens geïnformeerd.” Want volgens Paul deden zich taferelen voor in het leven van Diana waar haar zonen misschien geen weet van hebben. “Als we ooit samen zouden komen, zou ik tegen William zeggen: ‘Wat ik nu ga zeggen, blijft tussen deze vier muren.’”

Paul beschreef zich in het verleden meermaals als een van Diana’s beste vrienden. Hij beweerde zelfs dat hij een van de enigen was die ze in vertrouwen nam. Die zogenaamde geheimen bewaart hij tot op de dag van vandaag in zijn gedachten.

