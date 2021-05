Ex-BBC-journalist ontkent dat hij Lady Di pijn berokkende met zijn leugens

Na de publicatie van het onderzoek leverden William en Harry ongemeen harde kritiek op de Britse openbare omroep BBC en Bashir. De reporter, intussen vertrokken bij de BBC, excuseert zich in The Sunday Times bij de prinsen, maar hij weigert te geloven dat er een rechtstreeks verband is tussen zijn daden en de dramatische dood van Diana, zoals Spencer beweerde.

"De suggestie dat ik alleen verantwoordelijk ben is onredelijk en oneerlijk", meent Bashir. Hij stipt aan dat er vele zaken gaande waren in het getroubleerde leven van Diana. Bovendien vond het interview op haar voorwaarden plaats. Ze had nadien ook geen klachten over de inhoud ervan en bleven ze goede vrienden, aldus de journalist.

Bashir betuigt wel opnieuw zijn spijt over de wijze waarop hij Spencer met vervalste bankschriften had benaderd. "Maar het had geen invloed op Diana, het had geen invloed op het interview."