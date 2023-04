Even mooi, even blond, even invloedrijk: wie zijn Amelia en Eliza Spencer, de nichtjes van prinses Diana?

Royalty Jarige Eléonore (15) ontpopt zich van verlegen prinses tot puber met stijl: jongste kind van Filip en Mathilde staat op kantelmo­ment

Dubbel feest op het kasteel van Laken. Nadat koning Filip zaterdag zijn 63ste verjaardag heeft gevierd, wordt prinses Eléonore vandaag (zondag) 15. Ze is de jongste van de vier kinderen van Filip en Mathilde en ook de minst bekende. Wie is dit ‘nakomertje’ in het koninklijke gezin dat in de schaduw van haar zus, kroonprinses Elisabeth, is ontloken tot een prompte puber?