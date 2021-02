Ernstige zorgen om lot van prinses Latifa: VN wil uitleg horen van Emiraten

Royalty Prinses Diana beschermde haar nichtjes tijdens strandinci­dent: “Ze maakte er een spelletje van”

1 februari “Pas later begrepen we wat haar verlies betekende voor de wereld.” Dat vertellen Lady Eliza en Lady Amelia, de nichtjes van wijlen prinses Diana, in een interview met het Britse magazine Tatler. De 28-jarige tweeling was net vijf jaar oud toen hun tante overleed, maar de zussen herinneren zich nog goed hoe ongelofelijk warm, moederlijk en liefdevol ze was.