Er komt opnieuw een film over het leven van prins Harry en Meghan Markle

RoyaltyDe beslissing van prins Harry (36) en Meghan Markle (39) om hun leven als senior royals achter zich te laten, zal binnenkort in een film worden gegoten. De film kreeg de toepasselijke titel ‘Escaping the Palace’ en is een project van Lifetime TV. “De film zal onthullen wat de echte aanleiding van hun vertrek was”, klinkt het bij het netwerk.

Het dramatische besluit van prins Harry en Meghan Markle om niet terug te keren naar hun leven als senior royals van de Britse koninklijke familie zal binnenkort te zien zijn op het witte doek. In ‘Escaping the Palace’ krijgen we meer te zien over hoe de zogenaamde ‘Megxit’ er precies gekomen is. Daarnaast zullen ook de gevolgen van hun vertrek in beeld gebracht worden.

De film is een project van Lifetime TV en bij het netwerk beloven ze alvast om de gebeurtenissen waarheidsgetrouw in beeld te brengen. “De film zal onthullen wat de echte aanleiding was voor hun vertrek”, klinkt het in een statement van het netwerk. Verder zal er duidelijk in beeld gebracht worden hoe droevig en geïsoleerd Meghan zich doorheen deze periode voelde. Ook het feit dat ze teleurgesteld zijn in ‘The Firm’ en de angst van Harry dat de geschiedenis zich zou herhalen, zal in beeld komen. Last but not least zal de film nog vertellen over de relatie die prins Harry heeft met zijn broer prins William en met zijn vader Charles.

Derde film

Het is wel niet de eerste keer dat er een film over het koppel gemaakt wordt. In 2018 was er al ‘Harry & Meghan: A Royal Romance’. Een jaar later, in 2019, was het de beurt aan ‘Harry & Meghan: Becoming Royal’. De eerste film vertelde een eerder fictief verhaal over hoe ze elkaar ontmoet hebben en over de begindagen van hun relatie. In de tweede film kwam hun bruiloft aan bod en de eerste maanden van hun huwelijk. Ook deze films werden uitgegeven door Lifetime TV.

Het nieuws over een derde film komt er slechts enkele weken na het spraakmakende Oprah-interview van Meghan en prins Harry. Volgens Deadline zou de productie al binnen enkele weken beginnen, maar op het eindresultaat zou het nog wachten zijn tot eind dit jaar. Momenteel zijn de makers druk bezig met de casting, maar of er enkele bekende gezichten zullen terugkeren, is momenteel nog niet geweten. Zowel in de eerste als de tweede film werden de twee hoofdrollen telkens door andere acteurs gespeeld.

