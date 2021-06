Er beweegt wat bij de Britse royals: is Lilibet een oprechte olijftak of een uitgekiend plan van Harry en Meghan?

RoyaltySommigen vinden het prachtig, anderen vinden het schandalig en ongepast. Kortom, er vloeide de laatste dagen veel inkt over de naam van de jongste Britse royal, Lilibet Diana. Is het een oprechte olijftak of eerder een slim uitgekiend plannetje van Harry (36) en Meghan (39) in de hoop hun prestigieuze titels veilig te stellen? Hoe het ook zij, hun tactiek lijkt verrassend genoeg te wérken. Twee prominente royals nemen plots hun telefoon weer op en er is zelfs sprake van een verzoenende lunch waar alles op tafel zal worden gelegd.