En weg was-ie: terwijl zijn familie op het balkon stond, was prins Harry al bijna op de luchthaven

RoyaltyHij heeft voet bij stuk gehouden. Hoewel prins Harry uitgenodigd was voor de lunch die de koninklijke familie zaterdagmiddag na de balkonscène hield, heeft hij geen voet in Buckingham Palace gezet. Meteen na de kroningsceremonie in Westminster Abbey, waar hij overigens een beetje aan zijn lot overgelaten werd, vertrok Harry naar luchthaven Heathrow.

Even stond hij wat verloren te dralen voor Westminster Abbey, maar toen stapte Harry in een BMW - opvallend, want alle andere royals verplaatsten zich in Bentleys - en werd hij niet meer gezien. Het lijkt er dus op dat de prins zijn eigen vervoer moest regelen zaterdag. Een professionele liplezer vertelde in de Britse pers ook dat hij net ervoor tegen Jack Brooksbank (de man van prinses Eugenie) gezegd had dat hij ervandoor moest. Ook het woord ‘luchthaven’ zou gevallen zijn in dat gesprek, en volgens sommigen zei hij iets als ‘kwart voor vier’. Terwijl zijn familie een uurtje later op het balkon van Buckingham Palace stond te zwaaien, was zijn auto al buiten Londen gespot. Een dik uur later werd hij breed lachend bij Heathrow gespot.

KIJK. Harry zat op de derde rij tijdens de kroning

Het toont nog maar eens hoe verzuurd de relatie tussen Harry en zijn familie is. Tijdens de hele ceremonie had hij geen enkel contact met zijn vader en broer, en hij werd ook twee rijen achter William geplaatst. Er zouden bikkelharde onderhandelingen gevoerd zijn over die plek, en volgens insiders was het resultaat allerminst naar de zin van de Britse prins. Hij wilde naar verluidt graag op de eerste rij zitten en een plek in de kroningsprocessie krijgen. De officiële uitleg voor zijn snelle vertrek was overigens de verjaardag van zijn zoontje Archie, die vandaag net vier jaar oud wordt. Harry zou graag snel terug thuis in LA zijn om dat samen met zijn gezin te vieren.

Biografie nog niet verteerd

Sinds Harry en zijn vrouw Meghan Markle begin 2020 een stap terugzetten uit de koninklijke familie en naar Amerika verhuisden, is de band tussen de prins en zijn vader en broer alleen maar bergaf gegaan. Er werden verschillende interviews gegeven die de royals in een slecht daglicht stelden, en in zijn biografie ‘Reserve’, die begin dit jaar uitkwam, beschuldigde Harry zijn broer zelfs van fysiek geweld. Ook stiefmoeder Camilla werd hard aangepakt: zij had volgens de prins verhalen gelekt naar de pers om haar eigen imago op te poetsen. Dat laatste schoot in het verkeerde keelgat bij Charles, die zijn vrouw koste wat kost wil beschermen.

