En toen dronk Queen Elizabeth thee met beertje Paddington: “Een emotionele dag voor de hele crew”

Vergeet Elton John, Andrew Lloyd Webber en Alicia Keys. De échte ster van het jubileumconcert zaterdagavond bleek niemand minder dan de Queen zelf. Niet dat ze in levenden lijve aanwezig was om haar zeventig jaar op de troon muzikaal te vieren, want de krasse negentiger kampt al een tijdje met mobiliteitsproblemen. Toch zorgde ze voor een glimlach op ieders gezicht toen ze virtueel de festiviteiten opende, in een vooraf opgenomen sketch waarin ze van een kopje thee geniet met beertje Paddington. Een grote verrassing, want zelfs de meeste familieleden bleken niet op de hoogte van de stunt. En dus waren de opgetogen en verraste blikken van achterkleinkinderen George en Charlotte allesbehalve gespeeld toen ze hun geliefde ‘Gan Gan’ met guitige blik een boterham met marmelade uit haar handtas zagen vissen.

Volledig scherm Prins George en prinses Charlotte bleken danig onder de indruk tijdens het jubileumconcert © AP

Achter de schermen werd er wel al maanden hard gewerkt om het filmpje in elkaar te steken, weet ‘The Telegraph’. Tot groot plezier van de Queen zelf, zo blijkt. “Ze wilde dat mensen écht zouden begrijpen hoeveel dit allemaal voor haar betekent”, liet een woordvoerder van Buckhingham Palace weten. “Hare Majesteit staat bekend om haar gevoel voor humor, dus het was geen verrassing dat ze besloot om deel te nemen aan de sketch. Ze was geïnteresseerd in de opnames en het animatieproces en bovendien was de kans om een bekende beer op de thee te vragen, gewoon té leuk om te missen.” En leuk was het zeker. De opnames vonden plaats in Windsor Castle, waar de Queen het merendeel van haar tijd doorbrengt. Een half dagje filmen, en de klus was geklaard, vertellen de betrokkenen.

Volledig scherm Queen Elizabeth haalt een boterham met marmelade uit haar handtas - één van de grappigste momenten uit het filmpje © AFP

Hoe de opnames met de geanimeerde beer precíes verliepen, wil niemand verklappen. “Om de magie niet te verpesten”, klinkt het. Mogelijk werd er net zoals in de films rond de iconische beer gebruik gemaakt van een mechanisch hoofd op een stok, waarna de rest van z'n lijf erbij werd geanimeerd. Wel is zeker dat Elizabeth tijdens de opnames serieus indruk heeft gemaakt op de filmploeg. “Het was een emotionele dag voor de hele crew”, gaf Rosie Alison, ‘head of development’ van Heyday Films toe. “We waren allemaal onder de indruk van de humor, de warmte en de uitstraling van de koningin, die geduldig omging met een beleefde, onhandige maar zeer goedbedoelende beer. Natuurlijk straalde ze en ze zorgde ervoor dat iedereen zich op z’n gemak voelde.”

Dat Elizabeth niet bang is van een geintje op z'n tijd, bewees de monarch trouwens tien jaar geleden al. In 2012, toen de Olympische Zomerspelen in Londen plaatsvonden, verscheen ze op de openingsceremonie in een filmpje naast de Britse superspion James Bond, gespeeld door Daniel Craig. Haar eerste acteerpoging in haar toen meer dan zestig jaar durende ambtstermijn trouwens. Met dank aan een flinke dosis filmmagie leek ze daarna doodleuk uit een helikopter boven het olympisch stadion te springen. En ook toen eiste de Queen naar verluidt dat haar deelname geheim bleef voor haar familie. “Het moest een verrassing voor hen zijn, en ze vonden het heel plezant.”

