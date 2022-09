Emotionele prinses Astrid vertelt over huwelijk Maria-Laura: “William is als een zoon voor ons”

Hervé Verhoosel, de privéwoordvoerder van de familie van Astrid en Lorenz, deed uit de doeken uit hoe de trouwdag van prinses Maria Laura en William Isvy precies zal verlopen. Daarnaast maakten ook prinses Astrid en haar echtgenoot Lorenz hun opwachting tijdens de persconferentie. “Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken voor de vele interesse in onze dochter. Dit hadden we echt niet verwacht”, aldus prinses Astrid. “Mijn echtgenoot en ik verheugen ons ontzettend voor onze dochter”, klonk het verder nog bij een duidelijk geëmotioneerde prinses Astrid. “Het is een ontzettend groot evenement voor ons. Voor Laura was het belangrijk om in Brussel te trouwen omdat ze hier geboren en getogen is. Ze is dol op haar stad.” Astrid en Lorenz hadden verder ook enkele lovende woorden voor hun toekomstige schoonzoon William. “Hij is als een zoon voor ons.”

Burgerlijke ceremonie in intieme kring

Zoals we al wisten, gaat het huwelijk door op zaterdag 10 september. Het bruidspaar zal ‘s ochtends, in intieme kring, voor de wet trouwen in het stadhuis op de Grote Markt. Alleen dichte familieleden zullen aanwezig zijn. De burgemeester zal in het Nederlands, Frans, Duits en Engels spreken, aangezien een deel van de familie van William Engels spreekt. Uiteraard zal ook de koninklijke familie aanwezig zijn. Het gaat onder meer om prins Astrid, prins Lorenz, prins Laurent, prinses Claire, koning Filip en koningin Mathilde. Ook prinses Delphine wordt verwacht. Als getuigen koos Laura voor haar jongere zussen Luisa (26) en Laetitia (19), William voor zijn broer en zus. De gasten zullen het stadhuis betreden via de grote binnenplaats en de cadetten van de politie van Brussel, die tussen de 15 en 18 jaar oud zijn, zullen een erewacht vormen.

‘s Middags zullen bijna 500 gasten deelnemen aan de religieuze ceremonie in de kathedraal. Het feest begint om 14.30 uur en zal iets langer dan een uur duren. Tijdens de ceremonie zullen er zowel katholieke als joodse nummers afgespeeld worden. De nummers in kwestie werden stuk voor stuk uitgekozen door prinses Maria Laura en William, die van joodse afkomst is, zelf. Vanaf 13.00 uur komen geleidelijk de eerste gasten aan. Directe familie arriveert na 14.15 uur, gevolgd door het bruidspaar. Prinses Maria Laura zal begeleid worden door haar vader prins Lorenz. Daarnaast krijgen ook Anna Astrid en Maximilian, de kinderen van prins Amedeo en zijn vrouw Lili, een bijzondere rol.

Zorgvuldig uitgekozen trouwjurk

Aan het einde van de ceremonie zullen enkele gasten, voor de bruid en bruidegom, de kathedraal verlaten. Zij zullen vervolgens plaatsnemen aan weerszijden van de trappen om zo het paar toe te juichen en te feliciteren. Nadien vertrekt het koppel in auto die William zelf heeft uitgezocht. De toekomstige echtgenoot van prinses Maria Laura zal de auto ook zelf besturen. Over de trouwjurk van prinses Maria Laura zijn er voorlopig nog geen details bekend. Tijdens de persconferentie werd er enkele meegeven dat dat de prinses haar jurk “zorgvuldig uitgekozen heeft”. De naam van de ontwerper zal pas volgende week, op de trouwdag zelf, bekendgemaakt worden. De trouwdag van het bruidspaar wordt afgesloten met een besloten, receptie, diner en avondfeest. Ook zal er een familiefoto gemaakt worden om deze heuglijke dag te vereeuwigen.

Maria Laura en William wonen en werken in Londen. Zij verdient de kost bij een organisatie die zich inzet voor kinderen, hij is een vermogensbeheerder. Ze kennen elkaar sinds 2015. Eind vorig jaar maakten ze hun verloving bekend. Maria Laura en William verklaarden toen “erg blij en ongeduldig” te zijn om “dit nieuwe hoofdstuk van ons leven te beginnen”. Het huwelijk van prinses Maria Laura en William is het eerste koninklijke huwelijk in de Belgische koninklijke familie sinds 2014. Toen beloofde Laura’s oudere broer Amedeo (36) in Rome eeuwige trouw aan de Italiaanse Elisabetta (34). Dat prinses Maria Laura ervoor kiest om in België te trouwen, is deels een symbolische beslissing. “Dit is dé kans voor Laura om haar schoonouders te helpen Brussel en haar mooie thuisland nog beter te ontdekken”, klonk het eerder al bij Hervé Verhoosel, de privéwoordvoerder van de familie van Astrid en Lorenz. “ En het is ook in hetzelfde stadhuis dat haar ouders op 22 september 1984 zijn getrouwd.”

