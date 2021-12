Emir van Dubai moet prinses Haya meer dan half miljard na scheidingsoorlog: “Ze loopt risico voor de rest van haar leven”

Royalty Prinses Latifa van Dubai duikt weer op, maar hoe vrij is ze écht? “We wachten op overtui­gend bewijs van leven”

“Hallo, mijn naam is Latifa Maktoum. Mijn vader regeert over Dubai. En ik maak deze video omdat het misschien wel eens mijn laatste zou kunnen zijn.” Met die woorden shockeerde de 35-jarige prinses de wereld in 2018. Daarna werd ze opgepakt, achter slot en grendel gestoken en naar eigen zeggen ook gemarteld door de sjeik. Tot enkele dagen geleden, toen er voor het eerst weer foto’s opdoken van de gedoemde royal in een winkelcentrum. Maar of ze écht op vrije voeten is, blijft nog maar de vraag. De VN heeft er geen goed oog op, en het lot van haar vermiste zus Shamsa blijft voorlopig nog een groot vraagteken.

28 mei