Eloise van Oranje vastgelegd met verborgen camera terwijl ze ingrijpt bij racistisch gesprek: “What the f*ck”

De makers van de nieuwe Powned-serie ‘In your face’ hadden nogal een toevalstreffer. Net op het moment dat YouTubers Jaap Gunnink en Benjamin Beernink met een sociaal experiment de morele grenzen willen testen, blijkt dat er een lid van de koninklijke familie op het terras gaat zitten waar de verborgen opnames zullen plaatsvinden. Eloise van Oranje (20), ook wel ‘gravinfluencer’ genoemd, gaat nietsvermoedend met haar vrienden een drankje doen. Het productieteam besluit direct van de kans gebruik te maken.

Dus haasten Jaap en Benjamin - bekend van het YouTube-kanaal Bondgenoten - zich naar het terras, samen met actrice Noël van Kleef. Zij speelt de nieuwe vriendin van Jaap, die voor dit experiment speelt dat hij de broer is van Benjamin. Maar die laatste blijkt een echte racist: hij gaat tekeer tegen zijn ‘broer’, dat hij toch niet met een ‘zwarte’ kan gaan. “Je kunt ‘dit’ niet mee naar huis nemen”, klonk het.

Het nichtje van koning Willem-Alexander hoort het vol ongeloof aan, een tafeltje verderop. Ze kondigt bij haar vrienden aan dat ze er wat van gaat zeggen en dat is te zien op beelden die NPO 3 maandagochtend vrijgaf uit de aflevering. “What de f*ck ben jij f*cking racistisch? Doe effe normaal joh. Het spijt me, maar dit is zó racistisch.”

Als de ‘racist’ vraagt waar ze zich mee bemoeit, legt ze uit dat mensen hem op zijn plek moeten zetten. “Omdat je zegt: ‘ga niet met een zwarte’. Doe effe normaal joh!” De ‘racist’ gaat verder: “Wat moet mijn broer met haar. Wat moet je als zwarte met een niet-zwarte?” Eloise slaat haar hand voor haar mond. “Ben je wel goed bij je hoofd, man?” In de volledige aflevering is te zien dat ze het er niet bij laat. “Dit is de 21ste eeuw man”, zegt ze. “Schuif je ego opzij.”

De gravinfluencer krijgt intussen versterking en de discussie gaat nog even verder, tot het moment dat duidelijk wordt dat er een verborgen camera is. “Oh man, ik tril helemaal, ik kan hier zo slecht tegen”, zegt Van Oranje, duidend op de racistische taal. Omroep Powned benadrukt dat het echt niet in scène is gezet dat Van Oranje ‘toevallig’ op het terras zat.

‘You go girl’, dacht actrice Noël van Kleef terwijl ze het aanhoorde. “Ik vond het stoer van haar, en van de anderen die later op de dag bij hetzelfde experiment ingrepen”, zegt Van Kleef. “Ik heb hoop in de samenleving, ik verwacht dat er wel wordt ingegrepen. Maar toch, vooraf was ik wel zenuwachtig om teleurgesteld te raken. Dat mensen toch voor hun eigen belang gaan en het gewoon laten gebeuren.”

Want dat gebeurt ook, weet ze. “Dit was overduidelijk racistisch, maar vaker kom je microagressie tegen waarbij het moeilijker is om de vinger erop te leggen. Mensen willen niet toegeven dat ze racistisch zijn, maar in de dingen die ze zeggen of doen blijkt dat ze wél discrimineren.”

Soms heeft ze het zelf niet eens direct door. Zo werd ze eens door de douane gestopt in Tunesië, en kreeg ze allemaal moeilijke vragen over haar ouders en afkomst. Een vrouw van kleur uit Nederland, dat klopt niet, dachten ze. “Ik was de enige die eruit was gepikt, de rest van de mensen uit het vliegtuig was allemaal wit, ook mijn inmiddels ex-vriend. Hem viel het meteen op: ze pikken precies jou eruit. Ik had dat op dat moment niet door, ik was vooral in paniek. Het was eng. Ze spraken niet goed Engels, ik was jong, wat zouden ze doen?”

Ik was goed voorbereid en wist dat het nep was, maar de reactie van de omstaander is echt en dat maakt het ook echt Noël van Kleef, actrice

Terug naar het Amsterdamse terras, naar het experiment. Van Kleef wíst wat er gezegd ging worden, maar toch was het heftig als die woorden worden uitgesproken. “Ik was goed voorbereid en wist dat het nep was, maar de reactie van de omstander is echt en dat maakt het ook echt. En dit soort dingen gebeurt ook echt. Ik heb het dan wel niet zo meegemaakt, maar mensen die ik ken wél. Het gaf me ook echt een goed gevoel dat er mensen zijn die ingrijpen en dan ook kunnen rekenen op versterking. Ik hoop dat mensen die dit zien zich gesterkt voelen om zich uit te spreken tegen racisme, discriminatie, homofobie of wat dan ook. Want dat blijft nodig.”

Naast racisme gaan de makers van ‘In your face’, vanaf nu elke maandag op het YouTube-kanaal van NPO 3, meer maatschappelijke thema's ‘testen’. Zo komen ook seksuele intimidatie en leeftijdsdiscriminatie langs in de komende afleveringen.