Eloise van Oranje brengt eerste boek uit: “Ik kan niet geloven dat het er eindelijk is”

“Ik kan niet geloven dat het er eindelijk is”, liet een enthousiaste Eloise weten op Instagram. “Ik heb er zo hard aan gewerkt. Ik ben er zo blij mee, ik ben er zo trots op.” Het boek heet ‘Learning By Doing - Van kleding, koken tot op kamers gaan; zó doet Elo het!’. In de lifestylegids vertelt de ‘gravinfluencer' volgens de uitgeverij onder meer hoe ze haar draai op een nieuwe plek vindt na een verhuizing, waar haar liefde voor vintage kleding vandaan komt en wat haar favoriete make-up- en verzorgingsproducten zijn. “Maar uiterlijk en spullen zijn niet alles, ik vind innerlijk zeker zo belangrijk”, laat Eloise ook weten. “Daarom vertel ik óók over hoe ik zorg dat ik lekker in mijn vel zit, hoe ik aan self care doe en hoe ik bijvoorbeeld omga met negatieve reacties.”