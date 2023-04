“Elke dag vraag ik me af: wie denk je wel niet dat je bent?”: Willem-Alexander nog nooit zo rechtuit over zijn koningschap

ROYALTY Meghan Markle krijgt Woman of Vision Award voor haar inzet voor vrouwen

Meghan Markle (41) zal volgende maand de Woman of Vision Award krijgen, dankzij haar werk voor meisjes en vrouwen over de hele wereld. Zo zet ze zich onder meer in voor gelijke rechten via ‘Archewell’, de stichting van haar en haar man prins Harry (38). De hertogin van Sussex zal de prijs in ontvangst nemen tijdens het jaarlijkse gala van de Ms. Foundation, de organisatie achter de award.