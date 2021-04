Elizabeth plaatste handgeschreven brief op Philips kist, en ondertekende met haar koosnaampje

Royalty Prins Harry al terug in Verenigd Koninkrijk voor begrafenis van prins Philip

12 april De Britse prins Harry (36) zou zondag aangekomen zijn in het Verenigd Koninkrijk, waar hij gespot werd op luchthaven Heathrow. Samen met zijn vrouw Meghan Markle (39), die niet teruggekeerd is, woont hij al een dik jaar in de Verenigde Staten, maar voor de begrafenis van zijn grootvader prins Philip keert Harry nu even terug naar zijn geboorteland.