“Elizabeth draait zich om in haar graf”: één jaar na overlijden van Queen lijkt verzoening nog ver weg

RoyaltyQueen Elizabeth II, die op 8 september 2022 overleed, “draait zich om in haar graf” nu de koninklijke familie maar geen enigheid kan vinden. Dat stelt Kristina Kyriacou, de voormalige communicatiesecretaris van koning Charles. En zij is niet de enige, want één jaar na het overlijden van de geliefde vorstin houden zij die haar gekend hebben hun hart vast. “Elizabeth was niet zeker of haar familie het land wel kon leiden. Nu krijgt ze nog gelijk ook.”