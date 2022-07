Elisabeth straalde, Delphine had een boodschap en Laurent viel in slaap: dit was de nationale feestdag

Royals wonen traditioneel Te Deum bij

De feestelijkheden zijn om 10 uur begonnen met het jaarlijkse Te Deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal. De koninklijke familie werd ‘verwelkomd’ door grijze regenwolken, maar de koningin en haar kinderen zorgden zélf voor de nodige dosis kleur: Mathilde koos voor een oranjegele jurk van Natan, terwijl kroonprinses Elisabeth een vuurrood ensemble droeg van Victoria Beckham en prinses Eléonore een kobaltblauwe jurk aantrok. Prins Gabriël en prins Emmanuel zaten dan weer ‘strak in het pak’ voor de plechtigheid.

Om 10 uur gingen ook de activiteiten in het Warandepark van start. Daar organiseerde de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel het Feest in de Warande. Er vonden van 10 uur tot 20 uur “ludieke en folkloristische” activiteiten plaats tussen het Justitiepaleis en het parlementsgebouw, in het Warandepark en de Regentschapsstraat. Zo gaven de politie en Defensie gratis demonstraties en initiaties.

Koninklijke familie begroet royaltyfans en gaat gewillig op de foto

Na afloop van de ceremonie verlieten de royals de kathedraal onder grote paraplu’s om hen droog te houden. Ondanks het regenweer waren er toch enkele honderden mensen opgedaagd om het vorstenpaar en hun kinderen te begroeten en toe te juichen. De koning, koningin en hun kinderen namen de tijd om met het publiek in contact te treden en verschillende cadeaus en boeketten in ontvangst te nemen. Kroonprinses Elisabeth kon daarbij op heel wat aandacht rekenen, terwijl koningin Mathilde zelfs gewillig poseerde voor enkele selfies. “Hij wordt groot, hè”, zei Mathilde op een gegeven moment ze haar zoon Gabriël (18) vastpakte.

Volledig scherm Ondanks het regenweer waren er toch enkele honderden mensen opgedaagd om het vorstenpaar en hun kinderen te begroeten. © BELGA

Volledig scherm Koningin Mathilde ging op de foto met enkele royaltyfans. © AP

Premier De Croo heft het glas en viert mee

Ook Alexander De Croo vierde vandaag de nationale feestdag. Hij trok onder meer naar een Brussels café om er het glas te heffen voor de eerste Apero Nationale. “Ondanks het feit dat het Belgisch weer is, is het toch een feestdag voor alle Belgen”, zei de premier. Ook tijdens het traditionele Te Deum was De Croo aanwezig, net als verschillende andere leden van de federale regering, zoals minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Prinses Delphine valt op in jurk mét betekenis

Niet alleen prinses Elisabeth koos vandaag voor rood, ook prinses Delphine had zich een vuurrode look aangemeten. De jurk werd ontworpen door Pol Vogels, een 25-jarige Antwerpse ontwerper die pas afstudeerde en nog nooit iets voor een vrouw had ontworpen. De hoed die Delphine droeg was dan weer van Cornelia, het nieuwe hoedenmerk van ex-K3'tje Josje Huisman. Ook de schoenen van het merk Morobé waren Belgisch design.

Op de jurk stond onderaan een grote witte duif afgebeeld, als teken van vrede en hoop in deze oorlogstijden. Het was een bewuste keuze van Delphine: “Dit jaar wou ik een kleed dat een positieve betekenis heeft, waar we ons in kunnen vinden. En dat is hoop en vrede”, vertelde ze tegen ‘VTM NIEUWS’.

Het was het tweede jaar op rij dat prinses Delphine en haar man Jim O’Hare de vieringen bijwoonden. Vorig jaar werd het koppel voor het eerst uitgenodigd, nadat Delphine in 2020 na een jarenlange juridische strijd officieel werd erkend als dochter van koning Albert. Op de beelden die vorig jaar gemaakt werden was goed te zien dat de prinses in haar nopjes was. En dat was dit jaar niet anders.

Prinses Claire maakt haar comeback

Prins Laurent én zijn echtgenote prinses Claire waren ook van de partij, voor haar de eerste nationale feestdag sinds 2019. De afgelopen twee jaar was ze telkens afwezig: in 2020 was dat officieel omdat de prinses besmet was met corona. Vorig jaar werd er geen verklaring gegeven, wat leidde tot geruchten over een mogelijke scheiding tussen prins Laurent en prinses Claire. Maar nu presenteerden ze zich weer als een verenigd front.

Volledig scherm Prinses Claire en prins Laurent. © Photo News

Volledig scherm Prinses Claire en prins Laurent. © Photo News

Kroonprinses Elisabeth straalt tijdens nationaal defilé

Tijdens het nationaal defilé passeerden er heel wat troepen de revue, zoals het leger, de politie, de brandweer en de civiele bescherming. Kroonprinses Elisabeth keek de hele tijd geboeid toe en genoot zichtbaar van het spektakel. Maar wat denkt de toekomstige troonopvolger écht van dit soort evenementen? “Ik kan niet in haar hoofd kijken, maar al sinds haar jeugd weet ze dat dit erbij hoort”, aldus royaltywatcher Joëlle Vanden Houden. “Het defilé bijwonen, gefotografeerd worden, handjes schudden... Elisabeth heeft daar nooit moeilijk over gedaan en weet wat haar te doen staat.”

Volledig scherm Elisabeth keek geboeid toe. © BELGA

Volledig scherm De kroonprinses straalde tijdens het nationale defilé. © Photo News

Volledig scherm Elisabeth aan het begin van de parade. © Photo News

Prins Laurent dommelt weg

Sloeg de vermoeidheid toe bij prins Laurent tijdens het nationaal defilé? Terwijl de rest van de koninklijke familie de troepen aanschouwde, sloot hij een aantal keren zijn ogen. Niet geheel onbegrijpelijk natuurlijk, tijdens zo’n lange parade. Het zou trouwens ook niet de eerste keer zijn: in 2015 viel Laurent ook al in slaap tijdens het gebeuren.

Merkwaardig genoeg nam de prins ook verschillende keren zijn smartphone tijdens de parade. Hij telefoneerde, nam foto’s of tokkelde op het scherm. Maar ook dat is niet de eerste keer: de broer van koning Filip was tijdens het defilé in 2019 ook behoorlijk druk in de weer met zijn telefoon.

Volledig scherm Sloeg de vermoeidheid toe bij prins Laurent tijdens het nationaal defilé? © Photo News

Volledig scherm Terwijl de rest van de koninklijke familie de troepen aanschouwde, sloot hij een aantal keren zijn ogen. © ANP / EPA

Volledig scherm Merkwaardig genoeg nam de prins ook verschillende keren zijn smartphone tijdens de parade. © Photo News

Koning Filip drumt lustig mee

De feestelijkheden gingen na het defilé verder, onder meer op de Zavel. Daar trokken ook koning Filip en koningin Mathilde nog naartoe, waar ze getuigen getuigen van een optreden van muziekvereniging Kortrijk Drumt. Iets wat de koning duidelijk fascineerde, want na het optreden kroop de vorst ook zelf achter het drumstel om het beste van zichzelf te geven. Koningin Mathilde stond glimlachend langs de zijlijn en moedigde haar man met luid applaus aan.

