Elisabeth naar eerste koninklijk huwelijk in buitenland: kroonprinses is nu definitief onderdeel van royaltynetwerk

Royalty "Hij gaf 10.000 euro uit aan strippers": niemand gaf huwelijk van Zweedse koning Carl Gustaf en Silvia een kans

De koning en het burgermeisje. Het klinkt als een sprookje, en zo begon de relatie van koning Carl XVI Gustaf van Zweden (77) en koningin Silvia (79) ook. Maar achter de schermen kwamen al snel barsten in hun schijnbaar gelukkige huwelijk. Een grootvader die dwars lag, problemen met de kinderen en “wilde, van alcohol doordrenkte orgieën”: dit is het verhaal van Sylvia en Carl Gustaf, die dit jaar 50 jaar op de troon zit. “De koning was zo verliefd als een tiener, en de koningin was op de hoogte van de affaire.”