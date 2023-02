Elisabeth beste huwelijkskandidate na Amalia, volgens toonaangevend blad: “Charisma en naturel in overvloed”

Royalty Olie voor kroning Charles wordt al maanden­lang in het grootste geheim gebrouwen

De kroningsolie voor koning Charles wordt al acht maanden in het geheim gebrouwen, en dat in een doorsnee woonwijk in Hull. Gepensioneerd predikant en apotheker Mark Hutton waagde zich aan het bijzondere Bijbelse recept en stak het zelfs in een diervriendelijk jasje.