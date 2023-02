Elisabeth beste huwelijkskandidate, na Amalia: gezaghebbend Frans blad valt voor kroonprinsessen van de Lage Landen

Royalty IN BEELD. Stralende koningin Mathilde arriveert in Bangladesh voor driedaags bezoek

Koningin Mathilde (50) is maandag aangekomen in Bangladesh. De vrouw van koning Filip is in het land voor een driedaags bezoek, dat plaatsvindt in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.