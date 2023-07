Eindelijk wordt ze lachend gezien: de opvallende transformatie van de Japanse keizerin Masako

Neder­landse koning biedt excuses aan voor slavernij­ver­le­den

De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft in het Amsterdamse Oosterpark zijn excuses aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. De koning hield tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden een toespraak. “Als úw koning en deel van onze regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd”, klonk het. De excuses vormen “een historisch moment” en zijn “een erkenning van het leed en het lijden in het verleden”, zei de minister-president van Curaçao, Gilmar Pisas, tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij op het Nederlandse eiland in de Caraïben.