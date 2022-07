Eindelijk het feest waar ze als kind al van droomde: verjaardagsfeest kroonprinses Amalia heeft veel weg van staatsgeheim

Royalty Koning Filip zoekt 'alledaagse helden' om in de bloemetjes te zetten

Koning Filip, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en burgerorganisatie BeHeroes zijn op zoek naar alledaagse helden, om hen in de bloemetjes te zetten voor hun kleine of grote daden. Zo zullen er 50 helden en de persoon die hen nomineerde een uitnodiging ontvangen voor de viering van de nationale feestdag, terwijl acht helden en hun inzenders zelfs op audiëntie mogen komen in het koninklijk paleis.

23 juni