“Eindelijk herenigd”: bij deze schatrijke en omstreden familie spenderen prins Laurent en zijn gezin hun vakanties

Royalty Terugkeer naar Zweden veroor­zaakt heibel bij prinses Madeleine: “Ze heeft haar man voor ultimatum gezet”

Het was verrassend nieuws, toen werd aangekondigd dat prinses Madeleine (41) en haar echtgenoot Chris O’Neill (49) opnieuw naar Zweden zouden verhuizen. Na jarenlang in het buitenland te hebben gewoond met hun kinderen (en veel kritiek te hebben gekregen op die keuze), leek een koninklijke terugkeer in de maak. Maar het verhaal kreeg een onverwachte wending, toen hun verhuizing plots werd “uitgesteld”. Volgens Zweedse media is daar een goede reden voor: “Madeleine manipuleerde Chris, maar toen sloeg alles om.”