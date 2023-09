‘Egocentrische’ prins Harry overladen met kritiek na geflopte docu: “Het is duidelijk, hij kan het niét zonder Meghan”

Royalty Zo ziet verborgen subtro­pisch zwembad van koning Filip in Laken eruit: als rivier in Amazone­woud en met echt junglege­voel

Onze royalty-expert Wim Dehandschutter gaat elke week langs bij Qmusic voor de nieuwe rubriek ‘Drinken ze bruis in het koningshuis?’ Daar onthulde hij dat koning Filip regelmatig gaat zwemmen in zijn persoonlijke subtropisch zwembad in Laken. “Het publiek mag daar niet komen, het is goed verstopt.” Maar dat is niet het enige geheim dat verborgen ligt in de serres van het paleis. Een blik achter de schermen van één van de meest mysterieuze eigendommen van ons koningshuis.