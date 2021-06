Eerste trailer van nieuwe film Harry en Meghan belooft veel drama: “Niet alle sprookjes hebben een goede afloop”

De film ‘Harry & Meghan: Escaping the Palace’, die komend najaar moet uitkomen, vertelt over de stap terug van het koppel binnen het Britse koningshuis. In de trailer is onder meer te zien hoe de prins, gespeeld door acteur Jordan Dean, belooft zijn vrouw te beschermen tegen de agressieve media. “Ik zie hoe je elke dag wordt opgejaagd en ik kan niets doen om het tegen te houden", klinkt het bijvoorbeeld bij Harry. Ook komt het ondertussen beroemd geworden interview met Oprah Winfrey aan bod. Bovendien maakt ook baby Archie zijn opwachting. “Niet alle sprookjes hebben een goede afloop”, waarschuwt de trailer dan ook.

Het is de derde film die Lifetime maakt over het leven van de prins en zijn vrouw. In 2018 kwam de film ‘Harry and Meghan: A Royal Romance’ uit, gevolgd door ‘Harry and Meghan: Becoming Royal’ in 2019.