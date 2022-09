Eerste stap richting verzoening? William en Kate vertonen zich samen mét Harry en Meghan

Royalty Prinses Maria Laura en verloofde vragen familie van Napoleon Bonaparte als getuige

Prinses Maria Laura (34) en haar verloofde William Isvy (31) hebben de namen van hun getuigen voor hun kerkelijk huwelijk bekendgemaakt. Onder hen haar schoonzus Lili en een nichtje die is getrouwd met een nazaat van Napoleon Bonaparte. De dochter van prinses Astrid stapt zaterdag in Brussel in het huwelijksbootje.

7 september