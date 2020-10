Eerste publieke optreden van Delphine als prinses: “Filip en ik gaan elkaar zeker blijven zien”

Ze werd met veel egards verwelkomd in het Gerdapark, naast een woonzorgcentrum. De fanfare was opgetrommeld, de rode loper uitgerold. Je zou denken dat dat zo hoort wanneer een echte prinses - dat is Delphine sinds het Brusselse hof van beroep haar begin deze maand erkende als dochter van koning Albert - haar opwachting maakt. "Maar wij ontvangen kunstenaars altijd zo", klonk het bij vzw Kunst in de Stad, die Delphine vroeg om een werk te maken voor Sint-Niklaas. Bij haar verwelkoming werd ze nog aangesproken met "Your Royal Highness", maar voor de rest ging het gewoon over "Delphine".