Eerste ‘Princess of Wales’ sinds Diana, maar Kate breekt liever los van geschiedenis: “Ik wil mijn eigen invulling geven aan de titel”

Hoewel Camilla vandaag de trotse Queen Consort is, was er een periode waarin ze haar titel zo laag mogelijk probeerde te houden. Toen ze met Charles trouwde, was haar gunfactor lager dan ooit. Om zich niet nog meer met Diana te laten associeren, stond ze erop om ‘Duchess of Cornwall’ genoemd te worden. Vandaar dat het gisteren zo opvallend was dat Charles Kate specifiek ‘de prinses van Wales’ noemde. Het is tijd om het stof van die titel te blazen, en eindelijk écht verder te gaan na de dood van Diana. Kate is alvast enorm geliefd door het grote publiek, dus ze heeft alles om de opdracht tot een goed einde te brengen.