Eerste muntstukken met portret koning Charles gaan in omloop

"Na de dood van prins Philip kampte ze met exceptio­neel veel verdriet": nieuw boek schetst intiem portret van Queen Elizabeth

Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleden is, maar het leven van de Britse monarch blijft beroeren. In het nieuwe boek ‘Elizabeth: An Intimate Portrait’ heeft Gyles Brandreth, één van de weinige auteurs die de Queen ooit persoonlijk heeft ontmoet, het onder meer over haar ‘lat-relatie’ met prins Philip. “Soms zagen ze elkaar wekenlang niet.” Daarnaast komt ook de Queens band met Meghan Markle én het hele schandaal rond prins Andrew aan bod. “Toen ze het nieuws voor het eerst vernam, reageerde ze met slechts één woord.”

1 december