Eerste beelden van Charles’ kroningsgewaden onthullen ‘onbetaalbare’ gouden mantels: “Een eerbetoon aan zijn grootvader”

De gouden mantels spreken tot de verbeelding, zo blijkt uit de eerste foto’s van zijn outfits. Die worden momenteel tentoongesteld in de troonkamer van de Tower of London. Daar worden ze normaal gezien bewaard, samen met de kroonjuwelen. Maar ter gelegenheid van de kroning zullen ze daar verwijderd worden, tijdens ‘Operation Tower of London’.

Je raadt het al: gezien de verplaatsing van de kleding een naam heeft, gaat het hier om onbetaalbaar dure gewaden. Eén van hen is de Supertunica, ontworpen voor George V in 1911. De mantel is gemaakt van gouddraad, en weegt zo’n twee kilo. De andere heet de Imperial Mantle, en werd in 1821 voor het eerst gedragen door George IV. De laatste mantel die Charles tijdens zijn kroning zal aantrekken is de Colobium Sindonis, een mouwloze jas die ‘simpelheid en puurheid’ symboliseert. Charles zal ook de Coronation Girdle (een riem) en de Coronation Gauntlet (een handschoen) van zijn voorouders hergebruiken. Beiden werden gemaakt voor de kroning van zijn grootvader, in 1937.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De gouden gewaden van Charles. © Photo News

Caroline de Guitaut, voorzitter van de Royal Collection Trust, zegt dat de kledingstukken “een persoonlijke keuze van Charles” waren. “Het stemt overeen met zijn beslissing om de kroning zuinig te houden, dat hij deze stukken hergebruikt. Ze zijn dan ook nog in uitstekende staat. Bovendien doen ze hem terugdenken aan zijn grootvader, George VI.”

“Dit zijn de belangrijkste kledingstukken in de koninklijke collectie”, legt ze uit. “Er hangt een rijke geschiedenis aan vast, want ze zijn gebruikt bij verschillende kroningen in de 19de en 20ste eeuw. Ze worden met grote zorg behandeld én getransporteerd.”

