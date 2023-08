Eerste beelden documentaire ‘Heart of Invictus’ van prins Harry en Meghan Markle online

In de trailer is een deel van de speech te zien die Harry daar gaf. Hij zegt onder andere: “Als het je doel was om je land trots te maken, dan is dat gelukt. Als het je doel was om je familie gelukkig te maken, dan heb je dat ook bereikt. Jullie zijn mensen met inhoud, met veerkracht, jullie hebben het hart van Invictus.”

‘Heart of Invictus’ is de derde titel die Archewell Productions, het productiebedrijf van prins Harry en zijn vrouw Meghan, voor Netflix heeft gemaakt. De Sussexen tekenden een exclusieve deal met Netflix nadat ze zich in 2020 terugtrokken uit de koninklijke familie. Het is onbekend hoeveel de deal precies waard is, maar er zijn berichten dat het 112 miljoen dollar (ongeveer 92 miljoen euro) zou kunnen zijn. Het koppel brak al records met hun eerste Netflix-uitgave, de docuserie ‘Harry & Meghan’, waarin ze openhartig vertelden over hun tijd in het Britse koningshuis. De volgende film die op tafel ligt, is er eentje over het boek ‘Meet Me At The Lake” van Carley Fortune. Hiervoor hebben ze de rechten al gekocht en de verfilming is bevestigd door de auteur.