Eenzame Queen krijgt zoveel medelijden dat ze protest in gang zet: “Stop met die wrede begrafenisregels in het VK”

In het VK is het de regel dat slechts dertig familieleden een begrafenis mogen bijwonen. Dat was dus ook zo voor de koninklijke familie, die afgelopen zaterdag afscheid namen van prins Philip. Vanwege de coronamaatregelen, die stellen dat ‘elk gezin apart in een bubbel moet plaatsnemen’, moest koningin Elizabeth alleen zitten tijdens het afscheid van haar man. “Hartverscheurend en wreed”, klinkt het bij de Britse conservatieve partij. “Dat een vrouw na 73 jaar huwelijk moederziel alleen moet zitten tijdens de begrafenis van haar echtgenoot, is schrijnend. Dat moeten we veranderen. Want dit is niet alleen zo voor de Queen, maar voor al onze landgenoten die iemand hebben verloren tijdens de pandemie. Iedereen heeft recht op steun van familie.”