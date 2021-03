Eens onafscheidelijk, nu complete breuk: wat liep er mis tussen Harry en William? “We hebben besloten om afstand te houden van elkaar”

Het loopt al langer niet zo vlotjes meer tussen Harry en zijn familie, maar de vete kwam tot een kookpunt toen de Amerikaanse zender CBS dinsdagavond zijn interview met Oprah Winfrey uitzond. Samen met zijn echtgenote Meghan Markle deed hij daar verschillende wereldschokkende onthullingen over het Britse koningshuis. “Ze stelden tijdens mijn zwangerschap vragen over de huidskleur van Archie”, aldus Meghan. “Over hoe donker die zou zijn, hoe dat eruit zou zien en wat dat zou betekenen.” Hoewel Harry steevast weigerde om prijs te geven wié die vraag had gesteld, is die uitspraak hard binnengekomen bij de royals. Zij worden nu door de wereldwijde pers beschuldigd van racisme.