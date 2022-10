Een XXL voor Laurent: prins krijgt trui van 3 kilo hondenhaar

Anne-Marie Bada uit het plaatsje Berloz, lid van Handi-Bob, ging de uitdaging aan. “Ik wist niet hoe groot de prins was, ik heb me gebaseerd op foto’s.” Met drie kilo haar van bobtails breide ze een trui. Gisteren kwam Laurent hem ophalen in Berloz en bleek hij zichtbaar te groot. Maar de broer van koning Filip kon ermee lachen: “De maat is perfect. Ik ben 34 kilo afgevallen en weeg nog maar 100 kilo. Ik voel me veel beter in mijn vel. De trui is misschien alleen wat te lang.”