Eén week nationale rouw in Liechtenstein na overlijden prinses Marie

Royalty Zorgen over gezondheid van de Queen: medewerker Balmoral besmet met corona

17 augustus Het was even schrikken voor het huishouden van Queen Elizabeth (95). De Britse monarch verblijft momenteel in het Schotse Balmoral Castle, haar favoriete vakantiebestemming. Eén van haar medewerkers is echter besmet geraakt met corona, waardoor men een uitbraak moest voorkomen.