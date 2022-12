Een uitgebluste koning met sufgewerkte koningin en een zoektocht naar populariteit: dit wordt koninklijk 2023 volgens onze royaltyexpert (deel 1)

Royalty IN BEELD. Koninklij­ke familie komt samen voor kerstcon­cert, glamoureu­ze Elisabeth oogst internatio­naal lof

Dinsdagavond kwam de koninklijke familie samen op het koninklijk paleis in Brussel voor het jaarlijkse kerstconcert. Elisabeth, die in Oxford studeert, is voor de feestdagen teruggekeerd naar België. Onze kroonprinses oogste internationaal lof met haar bevallige jurk van Diana Von Furstenberg. Zo prezen de Britse ‘Daily Mail’ en de Franse ‘Paris Match’ haar voor haar ‘flatterende blauwe outfit en glamoureus opsteekkapsel’. “Ze wist net de juiste noot te raken”, klinkt het.

21 december