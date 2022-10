Een ufo-hoed, koersfiets en elegant staatsbanket: dit was de eerste dag van Filip en Mathilde in Litouwen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Filip steunt Oekraïners om “hun grondgebied te beschermen”

De oorlog in Oekraïne loopt als een rode draad door het staatsbezoek. Litouwen maakte tot 1990 deel uit van de Sovjet-Unie. In de zuidelijkste van de drie Baltische staten overheerst de vrees dat zij het volgende doelwit van het Rusland van Vladimir Poetin worden.

Koning Filip sprak bij aankomst in de hoofdstad Vilnius de Litouwse president Gitanas Nauseda toe over de oorlog. “De Russische agressie tegen Oekraïne heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Een tijdperk dat ons herinnert aan de donkerste bladzijden van de geschiedenis van ons continent. Ik kan me alleen maar voorstellen dat het ook in Litouwen pijnlijke herinneringen oproept”, sprak Filip.

“Ik wil nogmaals onze solidariteit betuigen met het volk van Oekraïne en hun legitieme recht om de integriteit van hun grondgebied te beschermen. Dit roekeloze conflict dat bewust gericht is tegen de burgerbevolking, heeft al te veel leed veroorzaakt, vlak voor onze deur. Het zet ook Europa en de rest van de wereld onder druk, met name landen met lage inkomens, waarvoor basisgoederen steeds onbetaalbaarder worden.”

(lees verder onder de video)

In verschillende programma-onderdelen tijdens dit staatsbezoek zal de oorlog ter sprake komen. Morgen woont Filip een economisch forum met Belgische en Litouwse ondernemers bij. Hoe we afhankelijk zijn van Rusland voor gas wordt een belangrijk agendapunt.

De militaire samenwerking tussen België en Litouwen komt woensdag aan bod op de derde en laatste dag. Filip bezoekt de militaire basis in de stad Pabrade, waar Belgische soldaten mee de “versterkte voorwaartse aanwezigheid” van de NAVO in de Baltische staten verzekeren. Op hetzelfde moment gaat Mathilde langs in een Oekraïens centrum in Vilnius, dat enkele maanden geleden werd geopend. Vluchtelingen worden er geholpen door psychologen, advocaten en opvoeders.

De ufo-snoepjeshoed van Mathilde

Koningin Mathilde droeg in Vilnius een mantel van het Italiaanse modehuis Armani. Maar het was vooral haar felblauwe hoed die opviel. Meteen werd haar hoofddeksel op sociale media vergeleken met snoepgoed: een fruit-ufo. De website ‘Garderobe Royale’ gelooft dat de hoed mee bij de mantel geleverd is door Armani.

(lees verder onder de video)

Filip krijgt koersfiets

Bij een ontmoeting tussen staatshoofden is het de gewoonte dat relatiegeschenken worden uitgewisseld. De Litouwse president Gitanas Nauseda, op wiens uitnodiging het Belgische vorstenpaar op staatsbezoek is, had een bijzonder cadeau voor koning Filip: een koersfiets. Hij wist dat Belgen gek zijn op wielrennen. Zo kwam hij op het idee om een tweewieler van een Litouwse fietsenfabrikant te bestellen voor zijn gast uit Brussel. Filip en Mathilde op hun beurt hadden Belgische producten meegenomen: een kristallen karaf en glazen van Val Saint Lambert, een kaars van het merk Baobab, chocolade van Neuhaus en... een foto van zichzelf.

De gastheer en zijn genodigden kenden elkaar ook eretekens toe. Filip en Mathilde ontvingen allebei de hoogste onderscheiding in Litouwen: het Grootkruis van de Orde van Vytautas de Grote, vernoemd naar de Litouwse grootvorst die zo’n zeshonderd jaar geleden leefde.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Litouwse president Gitanas Nauseda geeft koning Filip een koersfiets cadeau. © Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken

1, 2, 3... Flits!

“Sta ik zo goed?” vraagt koning Filip de fotografen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Filip vraagt aanwijzingen van de fotografen. © BELGA

Filip ging samen met Mathilde op de foto op het Kathedraalplein van Vilnius. Blikvanger op die locatie is de neoklassieke kathedraal, de belangrijkste katholieke kerk van Litouwen. Daarnaast - herkenbaar aan de rode vlag op het dak - staat het paleis van de grootvorsten van Litouwen, het politieke, administratieve en culturele centrum van het vroegere Pools-Litouwse Gemenebest.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Filip en Mathilde op het Kathedraalplein, met achter hen de kathedraal en rechts ook het paleis van de groothertogen van Litouwen. © BELGA

Volledig scherm Filip en Mathilde. © Photo News

Staatsbanket

In dat paleis van de grootvorsten sloten Filip en Mathilde de eerste dag af met een staatsbanket, op uitnodiging van de Litouwse president. Voor de gelegenheid had de koningin een nieuwe galaoutfit gekocht: een lange jurk uit oranjerode zijden stof met bloemmotieven. Ze vond hem bij haar favoriete Brusselse modehuis Natan Couture, zo wist Garderobe Royale te achterhalen. Mathilde droeg ook de diamanten Wolferstiara uit de familiecollectie, gecombineerd met lange, diamanten oorbellen met aquamarijnen.

Opnieuw kwam de koning terug op de oorlog in Oekraïne. “Net zoals België zoekt Litouwen steeds de dialoog en niet het conflict”, speechte hij. “Dat betekent niet dat Europa kan en mag aanvaarden dat een brutale agressor een soeverein land zomaar binnenvalt of opslokt. De Litouwse geschiedenis leert ons dat we ons daarvoor moeten hoeden. Alleen een eensgezind en vastberaden Europa kan een antwoord bieden op dergelijke agressie. Ook België deelt die belangrijke boodschap.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA