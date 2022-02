Een Tupperware-spion en ‘die verdorven vrouw’: de Queen zat op een rollercoaster aan het begin van de eeuw

Royalty Prins Harry geeft advies over burn out, maar krijgt meteen kritiek: “Makkelijk, vanuit jouw villa van 14 miljoen”

De Britse prins Harry (38) heeft een online lezing gegeven voor zijn startup BetterUp, waar hij aan de slag is als Chief Impact Manager. Tijdens die lezing spoorde hij bedrijven aan om elke werknemer ‘tijd te geven voor zichzelf’. Hij had het ook over zijn burn out, en hij noemde slechte ervaringen ‘lessen van het universum’.

4 februari