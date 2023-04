Een schurk, een ex-model en véél deugenieten: dit is het royaal nieuw samengesteld gezin van Charles en Camilla

TV Zo zien prins William en Kate Middleton eruit in ‘The Crown’: Netflix deelt eerste beelden

Ben jij benieuwd naar hoe prins William en Kate Middleton eruit zullen zien in ‘The Crown’? Dan heb je geluk, want Netflix, het streamingplatform waar de veelbesproken reeks op te zien is, heeft zonet de eerste officiële beelden van Ed McVey en Meg Bellamy als William en Kate vrijgegeven.