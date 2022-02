Een Queen van alle tijden: zeven decennia Elizabeth in zeven beelden

RoyaltyCompleet onverwacht en naar eigen aanvoelen veel te vroeg werd Elizabeth, Lilibet, na het overlijden van haar vader op 6 februari 1952 koningin van het Verenigd Koninkrijk. 70 jaar, drie generaties en veertien premiers later is ze het langst regerende staatshoofd ter wereld. Standvastig maar niet onwrikbaar, doortastend maar geen ijskoningin. Zeven decennia in zeven beelden, met grote en kleine kantjes van ‘Her Majesty The Queen’.

1952: Dappere Lilibet

Volledig scherm Eind december 1952 geeft de Queen haar eerste kerstboodschap. © EPA

Een koningin zonder franjes. Officieel is ze nog niet gekroond - dat gebeurt pas in juni 1953 - maar eind december 1952 spreekt Elizabeth haar landgenoten toe als Queen in haar eerste kerstboodschap vanuit Norfolk, waarin ze hen bedankt voor alle steun sinds het overlijden van haar vader George VI. Hij was een stotteraar en huiverde van de radio, maar ‘Lilibet’, mama en koningin met de parelmoeren ketting, is meteen geliefd. Vier jaar later zal, na het kijkcijferkanon van haar huwelijk in 1947 en de kroning, de kerstboodschap voor het eerst op televisie uitgezonden worden.

1966: Bedolven onder kritiek

Volledig scherm De Queen en prins Philip bezoeken het dorpje Aberfan in oktober 1966. © Getty Images

De stabiliteit van de eerste jaren onder de Queen kende in de jaren 60 een aantal barsten. Wanneer het mijndorpje Aberfan in Zuid-Wales bedolven geraakt onder een mijnsteenheuvel, ziet de Queen niet goed hoe zij kan ondersteunen, en bezoekt ze pas negen dagen later het gebied. De pers is zeer hard, en de ramp markeert het startpunt van de moeilijke relatie tussen tabloids en koningshuis. Later zou ze haar reactie van toen de grootste fout in haar carrière noemen.

1979: The African Queen

Volledig scherm De Britse koningin en haar echtgenoot prins Philip op safari in Zambia, 1979. © Getty Images

Honderden staatsbezoeken heeft de Queen op haar conto staan, maar als symbolisch hoofd van de Commonwealth of Nations én als gepassioneerd reizigster trok ze jaarlijks naar alle uithoeken van de wereld. In 1979 reist ze samen met prins Philip en zoon Andrew door het zuid-oosten van Afrika, waaronder Zambia, tot 1964 een Britse kolonie. Doorgaans houdt de Queen het bij felgekleurde mantelpakken, getailleerde jassen en hoge hakken, maar op safari mag het wat luchtiger - altijd even stijlvol, weliswaar.

1983: Hoezo, dróge humor?

Volledig scherm © Bettmann Archive

Niet dat je het aan háár ziet, maar Queen Elizabeth maakte zonet een mop. In haar speech tijdens een staatsdiner in San Francisco in 1983 verwijst de vorstin naar de Engelse gebruiken die de Verenigde Staten overnamen, maar ze wist niet “dat het weer er één van was” - het had net dagenlang geregend in het doorgaans warme Californië. Reagan bulderlacht, de monarch bewaart, zoals altijd, haar gekende cool. In haar loopbaan schudde de Queen maar liefst dertien regerende Amerikaanse presidenten de hand.

1997: Van de doden niets dan goeds

Volledig scherm Op 5 september 1997, een dag voor de begrafenis van Lady Diana, bekijken prins Philip en de Queen alle bloemen, kransen, ballonnen en kaartjes die de bevolking voor Diana achterliet aan Buckingham Palace. © AP

De relatie tussen de Queen en haar schoondochter en prinses van Wales Diana was er geen van grote hartelijkheid, zeker niet na de scheiding met haar zoon, prins Charles. Maar na haar overlijden verzachtte het staatshoofd en omarmde ze de bevolking: een dag voor Diana’s begrafenis gaf ze een speech, live op televisie, om haar schoondochter te eren. Daar sprak ze niet alleen als monarch, maar “ook als grootmoeder” - en zo bezocht ze ongetwijfeld ook deze bloemenzee.

2005: Oma aan de top

Volledig scherm De Queen met haar oudste kleinzoon prins William. © REUTERS

Ze was 25 toen ze de troon besteeg en dat ze er op dat moment niet echt voor haar eigen kinderen kon zijn, wist ze wel. Reden te meer om als grootmoeder alles uit de kast te halen. In 2005 animeerde de Queen haar kleinzoon William (toen 23) op de jaarlijkse Braemar Gathering in Schotland, een festijn met doedelzakcompetities en highland dancing en één van haar favoriete evenementen, vlak bij haar Schotse buitenverblijf. Dat Williams broer, prins Harry, vele jaren later met zijn vrouw naar de VS zou verhuizen, brak haar hart.

2021: Mee met de laatste update

Volledig scherm In oktober vorig jaar hield de Queen vanuit Windsor Castle een audiëntie via videochat. © AP

De jaren 1950 of een volgende eeuw: zelfs na 70 jaar op de troon past de Queen zich wonderwel aan, ook al moet ze dat sinds midden vorig jaar zonder haar echtgenoot Philip doen. Als een virus de wereld lamlegt, maakt ook de Queen gebruik van de nieuwste technologieën en houdt ze haar audiënties simpelweg via videoconferentie vanuit Windsor Castle. Hoe bedoelt u, ál 95?