"Een paar minuten lang verraadden haar ogen haar verdriet": in 2002 moet de Queen vooral afscheid nemen

Royalty IN BEELD. Prinses Charlene woont voor het eerst in drie jaar weer Grand Prix van Monaco bij

Ze was maandenlang van het toneel verdwenen, maar nu is prinses Charlene (44) van Monaco voor de tweede keer in korte tijd in het openbaar verschenen. Zij en haar echtgenoot prins Albert (64) maakten afgelopen weekend samen hun opwachting tijdens de Grand Prix van Monaco, één van de belangrijkste evenementen op de kalender van het vorstendom.

30 mei