Een nieuwe hartenkoningin? Prinses Delphine toont stukje van outfit voor Nationale Feestdag

Erratum Fashion. Pol Vogels. En nu Ebru Sari, van ‘Atelier ExC’. De Gentse designer met Turkse roots stampt zes jaar geleden een eigen haute-couturezaak uit de grond, en is sindsdien uitgegroeid tot een gevestigde waarde in BV-land. “Toen prinses Delphine me inschakelde om haar look voor de Nationale Feestdag te verzorgen, was het al snel duidelijk dat het een origineel ontwerp moest worden”, legt Jody uit. “En dan is Ebru de juiste vrouw op de juiste plaats. Ze werkte al met prinses Delphine samen voor de Kastaars!, en dat was indertijd meteen een schot in de roos. De prinses voelt zich zeer goed bij de aanpak en het vakvrouwschap van Ebru, en vertrouwt er volledig op dat zij haar visie kan vertalen in een unieke look. Prinses Delphine is iemand die weet wat ze wil, maar tegelijkertijd staat ze open voor suggesties. Haar enige eis - als ik dat al zo kan noemen - is dat die a touch of Delphine krijgen. Of de samenwerking tussen ons drietjes wederom voor een mooi eindresultaat zorgt? Ik vind van wel. Deze outfit zal voor vuurwerk zorgen.”