Een mooi standbeeld en een anticlimax: dit was de ceremonie voor Diana’s zestigste verjaardag

Een anticlimax, zo zou je het kunnen noemen. Na de onthulling van Diana’s nieuwe standbeeld in de Sunken Gardens bij Kensington Palace verdween de livestream prompt uit de lucht. Geen speeches van beide broers zoals beloofd, iets waar royaltyfans en pers al dagenlang naar uitkijken. Wat we wél kregen, was een gezamenlijk statement van de prinsen. Ook weer opvallend, want hun speeches zouden ze elk apart geven. Dat ze nu voor een gezamenlijke mededeling gaan, is op z'n minst opmerkelijk te noemen. “Vandaag, op wat de zestigste verjaardag van onze moeder zou zijn geweest, herinneren we haar liefde, haar kracht en haar karakter”, klonk het. “Kwaliteiten die van haar een kracht voor het goede over de hele wereld maakten, en die ontelbare levens voorgoed veranderde. Elke dag wensen we dat ze nog steeds bij ons zou zijn. Het is onze hoop dat dit standbeeld hier voor eeuwig zal staan, als een symbool van haar leven en haar nalatenschap. Bedankt aan Ian Rank-Broadley, Pip Morrison en hun teams voor hun geweldige werk, bedankt aan de donoren en vrienden die dit mogelijk hebben gemaakt en aan iedereen wereldwijd die de herinnering aan onze moeder levend houdt.”

William en Harry

De sfeer leek alvast goed te zitten

De ceremonie leek in ieder geval positief te beginnen. Prinsen Harry en William kwamen gezamenlijk aangelopen, met een brede glimlach op het gezicht. Moet wel gezegd: die van Harry was net iets breder dan die van William, die toch vooral serieus en doelbewust overkwam. Zoals een toekomstige koning betaamt? Het weerzien met de familieleden was in ieder geval erg hartelijk. De tantes van de broers - Lady Sarah McCorquodale en Lady Jane Fellowes - werden gekust en omhelsd, oom Charles Spencer kreeg een warme handdruk. Opvallend in deze coronatijden. Vooral Harry leek blij te zijn met het weerzien, hij maakte grapjes met de dames en vertelde honderduit.

De tantes van de broers - Lady Sarah McCorquodale en Lady Jane Fellowes - werden gekust en omhelsd.

Daarna maakten de prinsen zich klaar voor de onthulling van het standbeeld - dé reden waarom ze vandaag tezamen waren. Dat standbeeld werd al in 2017 besteld bij beeldhouwer Ian Rank-Broadley, wiens portret van de koningin op alle Britse munten staat. De onthulling gebeurde in ieder geval gezamenlijk. William stond links van het standbeeld, Harry rechts. Ze krijgen een lintje in handen en na een paar glimlachjes over en weer wordt er luidkeels afgeteld. Wat glimlachjes over en weer, aftellen, en daar is het standbeeld dan. Het beeldhouwwerk is erg groot - meer dan levensgroot - en beeldt prinses Diana af met haar armen rond drie kinderen - niét William en Harry. Diana wordt namelijk gezien als patrones van jonge mensen, zo worden de Diana Awards uitgereikt naar jonge mensen die veelbelovend zijn. “De broers wilden dat het standbeeld de positieve impact die ze had op het Verenigd Koninkrijk en de wereld rond zou uitstralen, en dat het zou helpen om toekomstige generaties te laten begrijpen hoe belangrijk haar plek in de geschiedenis was. Het standbeeld wil de warmte, elegantie en energie van Diana, prinses van Wales, uitbeelden, naast haar werk en de impact die ze op zovelen had.” Het portret en de kledij zouden dan weer gebaseerd zijn op de “laatste fase van haar leven, toen ze vertrouwen won als ambassadeur voor verschillende goede doelen.”

