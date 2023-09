Eén jaar na haar dood is fortuin van Queen Elizabeth nog niet verdeeld: "650 miljoen, maar één van hen krijgt zeker geen cent”

Royalty Sarah Ferguson: “Door borstampu­ta­tie vond ik weer liefde voor mezelf na vergelij­kin­gen met prinses Diana”

In juni onthulde Sarah Ferguson (63), de ex-vrouw van prins Andrew, dat er borstkanker bij haar was vastgesteld, waardoor ze een mastectomie onderging. Na die operatie was Ferguson niet alleen af van de tumor, maar kon ze ook haar zelfhaat achterwege laten nadat ze jarenlang werd vergeleken met prinses Diana. Dat vertelt ze in de nieuwste aflevering van haar podcast ‘Tea Talks with the Duchess and Sarah’.