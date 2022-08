Een ijskelder vol vleermuizen en het doolhof waar Albert I nog rondliep: op koninklijke tour door België (deel 2)

Royalty Het sterfbed van onze eerste koningin en de skyline van Leopold II: op koninklij­ke tour door België (deel 1)

In de bijna tweehonderd jaar die ons vorstenhuis jong is, lieten de royals heel wat sporen na in ons land. Majestueuze gebouwen vol pracht en praal, maar ook minder bekende pareltjes hebben soms een onverwachte band met onze vorsten. In deze reeks trekken wij doorheen het land op zoek naar de meest bijzondere plekken met een koninklijke geschiedenis. Met vandaag deel één: Oostende, niet voor niets de koningin der badsteden.

15 augustus